Antoon Oyen (64) sinds woensdag vermist: laatst gezien op Kamperbaan in Hechtel

Antoon werd woensdag rond drie uur in de namiddag voor het laatst gezien op de Kamperbaan in Hechtel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Mogelijk verblijft hij in de regio van Mol. Antoon is 1,95 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft kort haar en een grijze baard.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een bordeaux pull, een blauwe jeans, een zwarte lederen vest, bruine schoenen en een grijze pet. Hij had een blauw mondmasker op.

