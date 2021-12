STVV-coach Hollerbach wil het jaar in schoonheid eindigen: “Nog één keer alles geven”

Tijdens zijn wekelijkse online persconferentie verscheen Bernd Hollerbach goedgemutst voor de camera. De Duitser sprak over een paar actuele onderwerpen.

Over de wedstrijd tegen Eupen: “Het wordt een belangrijk duel voor beide teams, dat is duidelijk. Eupen kent net als wij een moeilijke periode in de competitie. In de beker gaat het hen beter af, maar je kan die twee competities niet met elkaar vergelijken. Voor ons zijn de laatste weken niet eenvoudig geweest. Onze spelers zijn geen machines, zoveel is duidelijk. Maar er is altijd strijdlust geweest in het team, dus ik ben positief. Iedereen is er zich van bewust dat we nog één keer alles moeten geven. Helaas zal dat zonder onze supporters moeten gebeuren. We hadden hun steun nochtans goed kunnen gebruiken, maar het is niet anders.”

Over de Duitse coach van Eupen, Stefan Krämer: “Ik ken hem ja, net zoals ik ook mijn landgenoten Alexander Blessin (coach van Oostende, nvdr.) en Bernd Storck (coach van KRC Genk, nvdr.) ken. De voetbalwereld is een klein wereldje hé. Nu, maandag telt de vriendschap met Stefan even niet. Dan gaat het om strijd. Ik hoop dat het geluk deze keer aan onze kant staat en dat we kunnen afsluiten met drie punten.”

Eupen-coach Stefan Krämer. — © BELGA

Over de buitenlanders van STVV die Kerstmis zonder familie moeten vieren: “Door de korte winterbreak en de coronasituatie kunnen zij niet bij hun familie zijn. Dat is natuurlijk niet leuk voor hen, want familie is voor iedereen belangrijk. Ik heb deze week met veel spelers gesproken om te checken hoe ze zich voelen. Vrijdag hielden we ook een klein kerstfeestje waarbij de spelers cadeautjes aan elkaar uitdeelden. Ik hoop dat iedereen zich in deze club op die manier ook een beetje als in een familie voelt.”

Over de Truiense lappenmand: “Met de revalidatie van Kenny (Steppe, nvdr.) en Stan (Van Dessel, nvdr.) gaat het de goede kant uit. Steve (De Ridder, nvdr.) is nog een tijdje uit. Hij bezocht een specialist in Antwerpen voor een tweede opinie. Mogelijk moet hij onder het mes en zijn we hem een hele tijd kwijt. Chris (Durkin, nvdr.) liep tegen Anderlecht een blessure op en trainde vrijdag pas voor het eerst weer met de groep mee. In de komende dagen zullen we zien of hij speelklaar geraakt.”

Mory Konaté. — © Gregory Van Gansen

Over de selectie van Konaté voor Guinee: “Ik ben trots op Mory. Hij wordt beloond voor de straffe ontwikkeling die hij in het laatste half jaar heeft doorgemaakt. Zijn eerste selectie voor Guinee en hij mag meteen mee naar de Afrika Cup, dat is sensationeel.”

