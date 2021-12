Toekomstfabriek: steenfrabikant Vandersanden bouwt aan de toekomst

"Wij geloven steeds minder dat de baksteen, zoals we die vandaag kennen, over enkele jaren nog steeds zo intensief in de bouw gebruikt zal worden." Dat zegt Maarten Leën van Vandersanden in de Toekomstfabriek, ons zondagsmagazine over innovatie in Limburg. De baksteenfabrikant uit Bilzen gelooft dat dunne steenstrips de klassieke baksteen zullen vervangen. De traditionele woning zal geleidelijk aan plaatsruimen voor geprefabriceerde woningtypes, zoals houtskeletbouw. Deze vorm van bouwen is vaak goedkoper en een pak sneller.