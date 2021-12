Rick de Leeuw en Maartje Elants: kunst en muziek op het ritme van de coronacrisis

De cultuursector is ongetwijfeld het grootste slachtoffer van het coronabeleid van de regering. Voor de derde keer op rij gaat cultuur in lockdown. "Na het overlegcomité van woensdag raakten meteen weer duizenden mensen hun job kwijt," zei Stijn Meuris gisteren in deze studio. Al bijna twee jaar lang is de coronacrisis een rollercoaster voor muzikanten, acteurs, podiumbouwers, licht- en geluidstechnici en al die mensen die op honderden andere manieren hun brood verdienen - of net niet meer verdienen - in de cultuursector. Het afgelopen jaar was er opnieuw één van annuleringen en onzekerheid. "Maar ook van vele hoogtepunten," zeggen Rick de Leeuw en Maartje Elants die in Heks, in het hart van Haspengouw, kunst en muziek maken op het ritme van de coronacrisis.