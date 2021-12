Antwerpen gaat kinderen van 5 tot 11 jaar vaccineren in de Zoo: “Comfortabele omgeving creëren”

De stad Antwerpen heeft beslist om vanaf begin volgend jaar kinderen tussen 5 en 11 jaar hun coronavaccin in de Zoo te geven. Op die manier willen ze ervoor zorgen dat de prik voor de kinderen in een comfortabele omgeving kan doorgaan. Dat zegt schepen van gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA).

In tegenstelling tot de efficiënte aanpak in Antwerp Expo, wil stad Antwerpen een verschillende werkwijze toepassen voor kinderen tussen 5 en 11 jaar. “In Antwerp Expo kan het zeer snel gaan, maar dit is een ander verhaal. We willen ouders kunnen informeren en een omgeving creëren waar kinderen zich op hun gemak voelen. Je moet er dus meer geduld voor hebben”, zegt schepen Els van Doesburg.

Om een comfortabele omgeving te creëren, zal het vaccinatiecentrum in de Zoo werken met afgesloten hokjes, zodat ouders met hun kinderen kunnen meekomen. “Voor de kinderen wordt er ook voor afleiding gezorgd: we projecteren dieren op de muren, en dan kunnen ze die aanwijzen met een lichtpen”, aldus van Doesburg.

Een laatste reden waarom er voor de Zoo gekozen werd, was om de wachttijd na de prik zo aangenaam mogelijk te maken. “In de Zoo kan je tijdens die 15 minuten nog wat rondwandelen in de vlindertuin of tussen de apen, zodat de kinderen geen kwartier moeten stilzitten op een stoel. Zo willen we ervoor zorgen dat de kinderen én de ouders zich goed voelen.”

Momenteel zit het schepencollege samen om het voorstel volledig goed te keuren. Stad Antwerpen zal dan vanaf het eerste weekend na de kerstvakantie (half januari) starten met de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar.