Roemeense ‘shouldersurfers’ stelen 40.000 euro van bejaarden

Het kwintet, dat eerder ook al feiten pleegde, maakte in oktober en november vorig jaar slachtoffers over nagenoeg het hele land. Onder meer in Antwerpen, Brussel, Diepenbeek, Etterbuik, Hasselt en Luik sloegen ze toe. Op camerabeelden was meermaals te zien hoe ze de bankkaartcodes van de slachtoffers wisten te bemachtigen door stiekem mee te kijken in bankkantoren of supermarkten. Vervolgens wisten ze de bejaarden af te leiden en hun bankkaart ongemerkt af te nemen. Naast bewakingsbeelden brachten ANPR-camera’s en telefonieonderzoek de bende verder in beeld. Tijdens het onderzoek legden enkele daders ook getuigenissen af. Met de bankkaarten haalden ze geld af of ging de dieven shoppen bij juweliers. Afhankelijk van hun strafblad en aandeel in de feiten kregen ze celstraffen van 30 tot 50 maanden en 1.600 euro boete. Een man (37) uit Menen en een Nederlander (19) kregen respectievelijk 10 maanden cel en 80 uur werkstraf. In ruil voor een vergoeding stelden ze hun bankrekening ter beschikking. De Roemenen schreven hier vervolgens de gestolen gelden op over om ze vervolgens af te halen (GeHo)