Pitstop in Limburg: Max Verstappen op kraambezoek bij neefje Lio: “Eindelijk family time”

Hoewel Max Verstappen flink moet bijkomen van het zinderende Formule 1-seizoen, maakt hij uiteraard tijd vrij in zijn agenda om in Nederlands-Limburg zijn pasgeboren neefje Lio te ontmoeten.

De F1-piloot werd onlangs voor de tweede keer oom, zijn jongere zus Victoria beviel in december 2020 al van haar eerste kind Luka. De kersverse moeder deelde het bijzondere familiemoment op Instagram.

(klik op het pijltje rechts voor meer foto’s)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Family time”, schrijft Victoria bij de foto’s van Max, moeder Sophie Kumpen, vader Jos, Max en de pasgeborene. Lio werd op 6 december geboren, waar zijn oudere broer een jaar ervoor op 7 december ter wereld kwam.

LEES OOK. Bernie Ecclestone gelooft niet in een terugkeer van Lewis Hamilton: “Tijd om andere droom na te jagen”

Vanwege Lio’s geboorte kon Victoria niet aanwezig zijn bij Max’ beslissende race in Abu Dhabi. Moeder Sophie bleef ook thuis om haar dochter bij te staan. Hierover zei Max later: “Natuurlijk is het jammer dat ze er niet bij konden zijn, omdat zowel mijn mama als mijn zus veel hebben bijgedragen aan dit succes. Ja, ik ben altijd op pad geweest met mijn vader, maar zonder deze vrouwen had ik dit niet kunnen doen. Zij zijn goud waard.”

LEES OOK. Mama Verstappen volgde race in Maaseik: “Mijn engelen hebben Max geholpen”