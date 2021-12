De malaise houdt aan! Ook Burnley - Everton wordt niet gespeeld op tweede kerstdag

Het competitieduel in de Premier League tussen Burnley en Everton voorzien voor zondag, Boxing Day, is afgelast. Dat bevestigen beide clubs vrijdag.

In de kern van Everton is een groot aantal spelers onbeschikbaar door positieve coronatesten of blessures. De ploeg had daarom de Premier League verzocht de wedstrijd te verplaatsen. Een nieuwe datum ligt nog niet vast.

Eerder werden om gelijkaardige redenen de duels Liverpool - Leeds en Wolverhampton - Watford, ook gepland op Boxing Day, uitgesteld.