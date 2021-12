Geen therapeutische sessie, wel gewoon een koffie in Gent. Sportpsycholoog en ex-hordenloopster Eline Berings (35) ontmoet wielrenner Louis Vervaeke (28), die een tijd kampte met burn-out. Ze praten over ‘mentale gezondheid’, het grote thema van het sportjaar 2021. “Duizend euro verdienen of een miljoen, dat verandert niks aan je menselijkheid.”