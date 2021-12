Aan de cultuurhuizen hangen de zwarte vlaggen uit, en zondag gaan ze zelfs betogen. Dat hun zalen dichtgaan terwijl de horeca open blijft, maakt de sector razend. De beslissing van het Overlegcomité om de omikron-variant in te dijken krijgt veel tegenwind. Wat vind jij? Een slechte maatregel of is ze toch zinvol? Laat je mening hieronder achter.