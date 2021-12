Bernie Ecclestone gelooft niet in een terugkeer van Lewis Hamilton: “Tijd om andere droom na te jagen”

Nadat Toto Wolff wat mist spuide over de toekomst van Lewis Hamilton wordt er in de Formule 1 druk gespeculeerd of we de zevenvoudig wereldkampioen volgend jaar al dan niet op grid zullen zien staan.

Voormalig F1-paus Bernie Ecclestone denkt alvast dat Hamilton er de brui aan zal aangeven. Hij denkt dat Hamilton te sterk teleurgesteld is in de sport om nog een gooi te doen naar een achtste wereldtitel in 2022. “Ik denk niet dat hij terugkomt, de teleurstelling is te groot”, laat Ecclestone optekenen bij Blick. De 91-jarige Ecclestone had telefonisch contact met de vader van Lewis Hamilton, maar die wou niet antwoorden op de vraag hoe de toekomst van zijn zoon er uit ziet.

Op de sociale media van Lewis Hamilton is het ook al een aantal dagen stil, terwijl hij toch bekend staat als iemand die er zeer actief is. Als we Ecclestone mogen geloven is het tijd voor Hamilton om zijn andere droom na te jagen. “Met ook zeven wereldtitels, net als Michael Schumacher, is het tijd voor Lewis om zijn droom na te jagen om een ondernemer in de modewereld te zijn.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet vallen dat hij niet zeker was of Lewis Hamilton volgend jaar nog te bewonderen zal zijn achter het stuur van een F1-bolide, omdat de teleurstelling enorm groot was na het mislopen van een achtste wereldtitel en vooral de manier waarop. Officieel heeft Lewis Hamilton nog een contract voor de volgende twee seizoenen bij Mercedes.

(F1journaal.be)