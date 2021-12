GEMEENTERAAD. Gemeentehuis Zutendaal wordt opgeknapt: diensten huizen 16 maanden elders

Verhuizing: Tijdens de renovatiewerken van het gemeentehuis zullen zestien maanden lang de gemeentelijke diensten elders ondergebracht worden. Dat maakte burgemeester Ann Schrijvers tijdens de afgelopen gemeenteraadszitting bekend.

Zo zal de dienst omgevingsvergunningen tijdelijk terecht kunnen in het gebouw van de technische dienst. “Voor de financiële dienst is er ruimte voorzien in het Lemmenshuis”, zegt burgemeester Schrijvers (ZVP). “Voor de overige diensten hebben we de leegstaande gebouwen van de Kredietbank en de Christelijke Mutualiteit gehuurd. De gemeenteraadszittingen zullen plaatsvinden in bezoekerscentrum Lieteberg.” Oppositieraadslid Veerle Remans (CD&V) stelde haar veto tegen het auditorium van de Lieteberg. “Dat zou een heel ongelukkige keuze zijn”, zegt Remans. “Mogelijkheden zijn er wel in het cilindervormig gedeelte.” Huwelijksplechtigheden met veel gasten kunnen in de Lieteberg. Die met maximaal dertig mensen in de Pastorij, waar ook ruimte is voor kleinere ceremonies. Enige discussie was er over de plaatsen waar verenigingen terechtkunnen voor culturele activiteiten. Schepen Yannick Eurlings (ZVP) weet dat daarvoor de Sint Jozefkerk, het parochiecentrum, het auditorium van de Lietenberg en de Posthal gebruikt kunnen worden. Bij dat laatste gingen de wenkbrauwen van Marty Van der Sman naar omhoog (CD&V). “Ik ben voorzitter van de Posthal en lid van de cultuurraad en ik weet daar niets van.” Volgens burgemeester Schrijvers zijn de voorstellen wel degelijk aan alle betrokkenen toegelicht.

Wissels: Marianne Jacobs en Anita Nijssen verlaten het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Zij worden opgevolgd door Natasja Nijssen en Marina Seurs die begin januari officieel de eed zullen afleggen.

Woonbeleid: Nog gaf de raad groen licht voor het nieuwe reglement in het kader van de intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid. Daarmee worden ook in Zutendaal eigenaars van verwaarloosde woningen en gebouwen aangepakt.