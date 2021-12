Lady Gaga, Rihanna en Dua Lipa best geklede vrouwen volgens Vogue

Modebijbel Vogue heeft onder meer Lady Gaga, Rihanna en Dua Lipa opgenomen in hun lijst ‘best geklede vrouwen in 2021’. Die keuze is op zijn minst opvallend te noemen, omdat de dames wel eens op de rode loper verschijnen in opmerkelijke outfits.

Lady Gaga is alvast geen nieuwkomer in de lijst. De Amerikaanse zangeres en actrice staat er al voor de derde keer op rij in en nestelt zich comfortabel op de tweede plaats, na model Kate Moss. “Dat Lady Gaga in het lijstje staat is terecht”, zegt stylist Jody Van Geert. “Ze kan inderdaad extreme keuzes maken, maar tegelijk kan ze ook heel stijlvol voor de dag komen. De balans die zij weet te vinden, is gewoon heel tof.” Ook wordt ze bijgestaan door een Belgische stylist. “Dat is Tom Eerebout en we mogen daar zeker trots op zijn. Gaga werkt ook vaak samen met Valentino, die zorgt voor dat tikje Italian glam.”

Van Geert benadrukt ook dat Vogue een avant-garde modeblad is. “Dan mag er gerust eens een hoekje af zijn, anders kun je beter de catalogus van een of andere modeketen kopen.”

Belgische vrouw

Op plaats vier en vijf staan respectievelijk Dua Lipa en Rihanna. “Zij zijn voor veel mensen een inspiratiebron”, zegt Van Geert. “Ze maken iets los bij de mensen en horen voor mij zeker thuis in die lijst. Ze worden natuurlijk allemaal bijgestaan door een topteam, hoeveel ze zelf bijdragen aan hun outfit, is dus nog maar de vraag.”

In de top tien staan geen Belgische vrouwen, maar als Van Geert er eentje zou moeten nomineren, kiest hij voor koningin Mathilde. “Ze heeft een mooie balans gevonden tussen wat geschikt is voor een koningin en bepaalde kledingstukken die voor haar minder voor de hand liggen. Dat ze samenwerkt met goede ontwerpers is natuurlijk ook een pluspunt: denk aan Dries Van Noten, Natan … Ik vind dat ze de creaties vaak met meer klasse draagt dan haar Nederlandse collega koningin Maxima.”

Lady Gaga op de rode loper bij de Oscars — © ISOPIX

Dua Lipa tijdens de Brit Awards — © EPA-EFE