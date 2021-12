GEMEENTERAAD. Oppositie Houthalen-Helchteren foetert: “Waarom maar één indiener voor uitbouw Vinkenhof?”

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Vinkenhof: De OCMW-raad van Houthalen-Helchteren keurde het finale bestek voor de uitbouw van woonzorgcampus Vinkenhof/Gorisberg goed. Een beslissing die werd voorafgegaan door commotie op de oppositiebanken. In 2017 ging de gemeente voor de renovatie en de uitbouw van het bestaande woonzorgcentrum in zee met een private partner. Stijn Van Dingenen, gemeenteraadslid en fractieleider van oppositiepartij BUUR, foeterde dat het dossier onvolledig was en vroeg zich af waarom er maar met één indiener wordt gewerkt. “Dat is dezelfde als in 2017”, zegt Van Dingenen. “Waarom niet terug openstellen zodat meerdere ontwikkelaars kunnen kandideren.” Schepen van Zorg Göksal Kanli gaf toe dat er enige vertraging is ontstaan. “In 2018 omdat het een verkiezingsjaar was en in 2020 en 2021 omwille van corona”, zegt Kanli. “We hebben met die partner al een heel traject afgelegd. Als we een nieuwe partner moeten zoeken, zullen we nog meer tijd verliezen. Hoe dan ook wordt de offerte tegen het licht gehouden om na te gaan of die marktconform is en of de doelstellingen van de gemeente behaald worden. Als dat niet het geval is, gaan we ook niet mee. Het komt erop aan dat 26 woningen voor bejaarden worden afgebroken en dat er 48 worden bijgebouwd. Dat is een surplus van 22.”

Koop lokaal: Groen licht ook voor financiële steun van 15.000 euro aan de vzw Handelaars Houthalen-centrum. Het geld wordt gebruikt in het kader van de actie ‘Koop lokaal’.

Tweede verblijf: Eigenaars van tweede verblijven in Houthalen-Helchteren zullen daarop voortaan belast worden. De maatregel komt er onder meer omdat nogal wat eigenaars van leegstaande panden die aangeven als tweede verblijf en zo belastingen trachten te ontwijken. Voortaan zal er ook aangetoond moeten worden dat die bewoond zijn.