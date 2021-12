Brusselse politie vindt grote hoeveelheid heroïne na tussenkomst voor vechtpartij

De politie was dinsdagavond rond 18.00 uur naar de Havenlaan gestuurd omdat er melding was gemaakt van een mogelijke drugsdeal tussen vijf personen. Onderweg kregen de agenten te horen dat de verdachten slaags waren geraakt met elkaar. Toen de politie aankwam, sloegen de verdachten in verschillende richtingen op de vlucht. Eén van hen kon zonder al te veel problemen worden opgepakt.

Een tweede verdachte liep in de richting van het kanaal en gooide daar een rugzak over de vangrail en sprong vervolgens zelf over de vangrail in het water. Hij moest uiteindelijk uit het water worden gered door de agenten. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd voor verzorging.

De man was in het bezit van een mes en in zijn kledij werd er nog 168,6 gram heroïne aangetroffen, een precisieweegschaal, een kleine hoeveelheid cocaïne en 785 euro cash geld.

De verdachte, illegaal in ons land, verklaarde dat hij zelf drugs gebruikte en dat hij samen met anderen drugs kocht om die nadien te verdelen. Hij werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.