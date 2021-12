Minister bezoekt nieuwe rotonde in Lanaken en heeft nog meer goed verkeersnieuws

Vlaams minister Lydia Peeters bracht donderdag een bezoek aan de nieuwe rotonde aan de papierfabriek Sappi en Sportoase op de Tongersesteenweg in Lanaken. Ze kwam zich vergewissen van de verkeersafwikkeling ter plaatse die intussen niet alleen vlotter maar veiliger verloopt. Ze had bovendien goed nieuws voor Lanaken: ook volgend jaar wordt er vanuit Vlaanderen fors geïnvesteerd in de verkeersveiligheid op de gewestweg N78.

“De nieuwe rotonde aan de Tongersesteenweg is zonder meer een grote verbetering van de verkeersafwikkeling op dit belangrijke knooppunt waar het drukke verkeer van de gewestweg geconfronteerd wordt met het verkeer van de Sappi-fabriek, de Sportoase, het Pyxiscollege, transportbedrijf Gobo, de bezoekers van McDonald’s en het centrumverkeer vanuit de Stationsstraat”, zegt schepen van Openbare Werken Peter Verheyen (Open VLD). Sinds 13 december is de rotonde in gebruik en dat is een maand eerder dan gepland. “De aannemer heeft hier degelijk en snel werk geleverd en heeft in de uitvoering de vruchten geplukt van een perfecte voorbereiding”, vult burgemeester Marino Keulen aan.

Meteen na nieuwjaar worden ook de fiets- en voetpaden bij de rotonde afgewerkt en in het voorjaar volgt de voorziene beplanting. “Dan wordt het voor fietsers en voetgangers veel aangenamer en veiliger, met een duidelijke ruime plaats op de weg. Tegelijk is het knooppunt klaar voor de toekomst”, aldus minister Peeters.

Fietspaden

In het kader van het Fietsrelance-project - voor meer veilige en comfortabele fietsinfrastructuur - voorziet de minister in 2022 een drietal opmerkelijke ingrepen op de N78. “In Rekem en Lanaken zullen fietspaden verbreed worden door de opheffing van parkeerstroken en in Veldwezelt wordt het fietspad met asfalt vernieuwd. Hiervoor wordt 750.000 euro uitgetrokken. Verder wordt er in Veldwezelt op de kruising van de N78 met de Berenhofstraat een verlichte oversteekplaats gerealiseerd, komt er aan de Reistraat een oversteekplaats en wordt op de Kiezelweg in Veldwezelt het asfalt op twee stukken van 300 meter vernieuwd.