Nieuwe MUG-wagen voor campus Maas en Kempen van het ZOL

De nieuwe MUG-wagen is een Volvo XC90 die uitgerust is met de nieuwste technologieën voor interventies. — © RR

De Volvo XC90 is uitgerust met de modernste technologie die onontbeerlijk is tijdens dringende interventies. “We hebben voor deze wagen gekozen omdat die beschikt over de nieuwste technologische snufjes”, zegt Sabine Keymis, hoofdverpleegkundige van de spoedgevallendienst van Maas en Kempen. “Daartoe behoren onder meer slimme remprestaties en een stabiele wegligging.” Het bedrijf AB Technics zorgde voor de modificatie van het voertuig met extra ruimte voor bescherming tegen Covid 19. Kostprijs bedraagt 100.000 euro. (cn)