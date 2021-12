Omikron rukt op: “vanaf vandaag of morgen snelle heropleving”

Omikron rukt ook in ons land snel op. De nieuwe variant is nu al goed voor bijna de helft van het totale aantal coronabesmettingen. Dat meldt viroloog Emmanuel André (KU Leuven) op Twitter.

Het aandeel omikronbesmettingen was gisteren al opgelopen tot 41 procent van alle positieve PCR-tests, aldus André. Hij spreekt over een verdubbeling van het aantal omikronbesmettingen op 2 à 3 dagen.

Twee weken geleden was nog maar anderhalf procent van alle besmettingen met de omikronvariant. Dinsdag 21 december maakte de variant 27 procent van het totaal aantal besmettingen uit. Toen waarschuwde André voor de vijfde golf. Die is nu heel dichtbij, luidt het. “Het is te verwachten dat deze dynamiek vanaf vandaag of morgen voor een nieuwe snelle heropleving zal zorgen”, luidt het nog.

De cijfers worden bevestigd door die van het federale testplatform, die door biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) worden bijgehouden, zo meldt De Morgen. Wenseleers stelt dat de omikronvariant donderdag zichtbaar was in 40 procent van alle positieve onderzochte pcr-testen in België. Op drie dagen tijd is het aandeel omikrongevallen daarmee bijna opnieuw verdubbeld.