Ook slotmanche WB veldrijden in Hoogerheide gaat gewoon door

De GP Adrie van der Poel in het Nederlandse Hoogerheide zal op 23 januari 2022 gewoon doorgaan. Dat laat de organisatie van de Wereldbeker weten. De wedstrijd is de slotmanche van de wereldbeker veldrijden.

Ook in Nederland gelden er strenge coronamaatregelen. Begin dit jaar leed de Wereldbeker in Hoogerheide al onder deze crisis en kon er niet georganiseerd worden. Komende maand mogen de veldrijders wel hun gang gaan op de terreinen in Hoogerheide.

“Helaas wel zonder publiek en dus ook zonder VIP”, klinkt het in persbericht. “De huidige Covid-19 maatregelen dwingen ons tot deze beslissing omdat momenteel wel topwedstrijden mogelijk zijn, maar uitsluitend zonder publiek.”

“Omdat wij de cyclo-crosssport een warm hart toedragen hebben we besloten om deze editie zonder publiek toch door te laten gaan zodat de renners en rensters toch nog enigszins een optimale voorbereiding hebben voor het WK een week later in Fayetteville”, klinkt het nog. (belga)