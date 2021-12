Kleurenstrijd in het peloton: te veel vrouwenteams hebben … roze outfit

Roze is duidelijk de kleur van het vrouwenpeloton. Bij de presentatie van de nieuwe outfits bleken maar liefst vier teams voor een min of meer vergelijkbaar kleurenpalet te hebben gekozen. Kan niet, vond de UCI. En dus werd het team van Andy Schleck gevraagd voor een nieuw ontwerp te gaan. Bizar detail: zij zijn de enige van de vier teams die gewoon hun outfit van vorig seizoen behouden hebben.

Het truitje van Andy Shleck-CP NVST-Immo Losch lijkt volgens de UCI te fel op dat van SD Worx, UAE Emirates en Human Powered Health. Zij kozen voor het nieuwe seizoen voor een outfit waarin de roze kleur de bovenhand heeft. Toch wordt enkel het team van Andy Schleck gevraagd om een nieuw design te ontwerpen, om verwarring in het peloton te voorkomen.

En dat vinden zij moeilijk te begrijpen. “We zijn hoogst verbaasd dat we gevraagd werden onze outfit aan te passen aangezien wij als enige ons design van vorig seizoen hebben behouden”, meldt de ploeg van de ex-Tourwinnaar. “Ondanks het feit dat wij het eerste team waren met dit design, vindt de UCI het nodig dat wij ons moeten aanpassen en dat laat ons achter met een gevoel van onrechtvaardigheid, temeer daar al onze kledij voor 2022 reeds klaar was. Maar we hebben geluisterd en onze kledij aangepast. We zijn onze sponsors dan ook dankbaar dat zij ons hiervoor een bijkomende financiële injectie hebben gegeven.”

De nieuwe wedstrijdkledij van het team van Andy Schleck wordt eerstdaags voorgesteld.

© Team SD Worx