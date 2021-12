Gezellige kerstsfeer op kerstmarkt in Riemst

Na een jaartje weggeweest door het coronavirus kon de kerstmarkt dit jaar wel weer doorgaan maar met Covidsafe Ticket. Er was gezellige sfeermuziek en ook de kerstman maakte even tijd om een bezoekje te brengen. Er werd ook gedacht aan de innerlijke mens met een broodje braadworst en de typische winterdrankjes.De opbrengst van deze kerstmarkt ging integraal naar de werking van de drie organiserende verenigingen, want in deze coronatijden is het al niet zo makkelijk om geld in het laatje te krijgen.