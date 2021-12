Kerstsfeer in Spalbeek

Aan het begin van het dorp bezorgt een uitbundig kerstbos een instant vrolijk gevoel. De kerstboom aan de kerk wordt dit jaar vergezeld van een gedicht. Het is een creatie van nieuwbakken Spalbekenares Michelle Bervoets. Ze heeft dit gedicht geschreven om alle Spalbekenaren een hart onder de riem te steken."Elkaar eens goed vastpakkenis helaas nog niet toegestaan,de dagen zijn echt wel donkerde winter nog lang niet gedaan.Dus zoek vreugde bij elkaar,of in de glimlach van een kinden blijf herinneren dat het lichtaltijd weer van het duister wint."Geprikkeld door haar poëzie? Neem dan zeker ook een kijkje op haar website https://walvissenzingenalleenonderwater.wordpress.comVerder staat er in de Kerkstraat een magische kerststal, altijd fijn om eens langs te wandelen. En omdat we toch best niet met veel volk binnen zitten is het een ideaal moment om eens door het Geheugenlaantje te wandelen. Een kijk op het verleden van een dorp. Fijn voor mensen van Spalbeek maar zeker ook interessant voor iedereen daarbuiten.Foto 1 : Kerststal in de KerkstraatFoto 2 : Michelle Bervoets en haar gedichtFoto 3 : Het kerstbos aan de Diestersteenweg