Pakjes afhalen en verzenden via nieuwe automaat in Vermeulenstraat

De stad Tongeren heeft nu ook een b-post pakjesautomaat aan de ingang van parking Q-park Centrum in de Vermeulenstraat, vlakbij het administratief centrum Praetorium. De pakjesautomaten op de overige locaties - Via Julianus, NMBS (vlakbij het station) en aan het postkantoor in de Wijkstraat - werden goed gebruikt. Tongenaren kunnen vanaf nu ook 24u per dag en 7 dagen op 7 bestelde pakjes afhalen in de nieuwe pakjesautomaat in de Vermeulenstraat.

“Dankzij de pakjesautomaat hebben onze inwoners de mogelijkheid de klok rond pakjes op te halen én te versturen. Ook voor onze handelaars biedt deze automaat heel wat voordelen. Want ook zij kunnen gebruik maken van deze automaten. Bovendien combineren gebruikers vaak het afhalen van hun pakje met het doen van lokale boodschappen,” zegt Patrick Dewael, burgemeester van Tongeren. Het gebruik van de pakjesautomaat is erg eenvoudig met de smartphone: - download de gratis My b-post app op je smartphone en log in met je e-mailadres. Je ziet je pakje dan vermeld staan in de app.- ga naar de Pakjesautomaat, open de My b-post app en tik op ‘open pakjesautomaat’. Het kluisje gaat automatisch open. Neem je pakje eruit en sluit het deurtje.Naast het afhalen van pakjes is ook het verzenden van pakjes mogelijk, zowel nieuwe zendingen, als retours. Het is voor de stad Tongeren en b-post belangrijk de ecologische voetafdruk steeds verder te verkleinen en de CO2 uitstoot te verminderen. Zo worden leveringen bestemd voor een pakjesautomaat door de logistieke partner gebundeld en in één stop afgeleverd.