Gehaakte kerstboom van Missione Cattolica in kerkje in Hoevenzavel

La maglia del cuore, de brei- en haakgroep vanuit het hart, heeft haar stek in het dienstencentrum De Steymer in Waterschei. Deze groep geweldige dames komt elke maandag – als de coronaregels het toelaten - samen om te haken. Ze haken sjaals, dekentjes, schoentjes voor mensen in nood, zoals de slachtoffers van de watersnood in Verviers en omgeving.Maar als Kerstmis nadert gaat alle aandacht naar de kerstboom. Dat is niet zomaar een boom; het is een metershoge constructie, volledig bedekt met grannies. Letterlijk is een granny een oma, maar hier wordt die naam gebruikt voor kleine gehaakte lapjes stof, meestal heel kleurrijk. Die worden gebruikt om een grote kerstboom te versieren. Voor de boom van circa vier meter hoog zijn er om en bij de 3.000 ‘grannies’ nodig. Dat is een jaarlijkse traditie, maar dit jaar werd niet alleen de boom gehaakt, maar ook de hele kerststal. De gelaste metalen onderstellen van Maria, Jozef, os en ezel werden met sierlijke lapjes bedekt en zelfs de wol van het schaapje is gehaakt. Honderden uren werk steken daar in. Zelfs als de coronamaatregelen beletten om in groep te haken dan nog werken de dames thuis voort. Ze maken dan foto’s en filmpjes van hun werk en sturen die door naar de andere leden van de groep. Voor hen is het belangrijk dat ze, ook in coronatijd, weten dat ze er niet alleen voor staan en dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Deze warme lokale gemeenschap nodigt iedereen uit om eens te komen kijken naar haar werk in de ‘tuin van de kerk’ in de Risstraat in Hoevenzavel.