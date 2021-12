Limburgse meubelen naar de Vesdervallei

Jo Van Oostayen en Yves Daenen van Rotaryclub Genk-Staelen zijn diep getroffen als ze begin augustus met hun vrienden van de plaatselijke club een bezoek brengen aan de vzw Maison-Louise in Verviers. De overstroming had catastrofale gevolgen voor de vzw, die sinds vijftig jaar hulp en tijdelijke opvang biedt aan tientalen families in een moeilijke leefsituatie. Gelijkvloerse studio's en appartementen staan onder water en de volledige meubilering en inboedel ging verloren. Zij blijven niet bij de pakken zitten en spreken hun beide Genkse zusterclubs aan om soelaas te bieden. Via Rotary International worden financiële middelen verzameld om de eerste nood te lenigen, maar er start ook een zoektocht naar goede tweedehandse meubels, aan de hand van een gedetailleerde wenslijst, om daarmee de kleine appartementen en studio’s van Maison-Louise opnieuw te meubileren. Dat loopt behoorlijk vlot en de meubels worden opgehaald, opgeslagen en overgebracht zodra huisjes een beetje hersteld zijn. Als de club echter op een bepaald ogenblik kan beschikken over de meubels van honderden bungalows van Center Parcs, krijgt het project een andere dimensie en wordt een versnelling hoger geschakeld. Samen met de plaatselijke clubs zoekt men naar projecten en mensen in nood. Intussen vertrekken wekelijks opleggers met meubelen naar de getroffen regio waar ze verdeeld worden aan slachtoffers om hun herstelde woningen opnieuw te installeren. Ook in het voorjaar van 2022 zullen nog transporten georganiseerd worden naar Thimister, Trooz, Pepinster, Chaudfontaine en Milmort. De solidariteit vanuit het Limburgse verenigingsleven en vanuit de Genkse rotaryclubs blijft warm en dankzij hun brede netwerk kunnen de verzamelde goederen zonder extra kosten vervoerd worden. Het project, ontstaan vanuit een eerste bezorgdheid groeit zo tot een groots en structureel initiatief dat perspectief biedt aan getroffen gezinnen en projecten.