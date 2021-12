Beke trekt 1 miljoen euro uit voor preventieve mondzorg bij kwetsbare doelgroepen

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wil via een nieuw project inzetten op een preventieve mondzorg, specifiek bij kwetsbare doelgroepen. In totaal wordt meer dan één miljoen euro voor het project uitgetrokken.

Zowel fysiek als mentaal is een goede mondzorg essentieel, klinkt het in het persbericht. Een slechte mondgezondheid kan daarom in verband gebracht worden met tal van andere problemen in het lichaam, zoals diabetes, dementie en cardiovasculaire aandoeningen.

Het project “Gerodent Plus”, getrokken door de UGent in overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid en VIVEL, focust op preventie en vroegdetectie van problemen bij kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Daarvoor wordt vooral beroep gedaan op zorgverleners en welzijnswerkers actief binnen de eerstelijnszones, die vooral op vlak van preventie en doorverwijzing een belangrijke rol zullen spelen.

Het project zal volgend jaar opgestart worden en binnen twee eerstelijnszones (ELZ Scheldekracht en ELZ RITS) als proefproject worden getest. Het doel is te komen tot een toolbox voor de zorgprofessionals om mondzorg te integreren in het zorg- en welzijnsaanbod, klinkt het nog.