GEMEENTERAAD. Voerense raad geeft toestemming voor ANPR-camera’s

Voeren

Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren: Nu het kerkbestuur van Sint-Pieters-Voeren de noodzakelijke meerjarenplanwijziging en eveneens een nieuwe budgetwijziging heeft ingediend nam de gemeenteraad akte van de gemeentelijke exploitatietoelage. Die bedraagt 25.976,76 euro voor 2022.

Ferm Kinderopvang: De raad nam kennis van de aanpassing van de loonforfaits aan de verhoogde loonbarema’s. Ook de lijst nominatieve subsidies 2022 (o.m. Toerisme Voeren, Regionaal Landschap, Erfgoed Haspengouw, Jeugd- en Welzijnsraad e.a ) werd goedgekeurd Het reglement voor het uitlenen van een veiligheidskoffer voor evenementen werd aanvaard.

Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen: Voor het aanslagjaar 2022 voorziet Limburg.net een nieuw belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

max. 8 pmd-zakken per ophaling i.p.v. 4 (gewicht per zak niet meer gelimiteerd)

max. 8 tuinafvalzakken per ophaling i.p.v. 4

max. 8 keukenafvalzakken per ophaling i.p.v. 4 (gewicht per zak teruggebracht naar 10 kg i.v.m. het kleinere formaat van de zakken die vanaf het najaar van 2021 in gebruik zijn)

ANPR-camera’s: De gemeenteraad verleende de principiële toestemming aan de politiezone Voeren/gemeente Voeren voor het gebruik van ANPR-camera’s en mobiele camera’s op het grondgebied van de gemeente Voeren. Bedoeling is om zo de criminaliteit meer informatiegestuurd en preventief aan te kunnen pakken en mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Tot nu zijn er in de gemeente Voeren nog geen camera’s geplaatst in de openbare ruimte, met uitzondering van één ANPR camera op de E25 die geplaatst werd door de federale overheid. Na een grondige analyse van de mogelijkheden zal nu worden overgegaan tot de plaatsing van één ANPR-installatie ter hoogte van het politiecommissariaat. Prijskaartje: 27.610 euro plus de kosten voor de integratie in het systeem van de federale server (3.660 euro) en de abonnementskosten bij Proximus.