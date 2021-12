Geven is altijd beter dan krijgen, ook voor je gezondheid

Hoe reikhalzend we ook uitkijken naar de cadeautjes onder de kerstboom, toch is het altijd beter én gezonder om een cadeautje te geven dan om er eentje te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van psychologen aan de universiteit van Californië in Los Angeles. Volgens hen zou pakjes geven het risico op een hartaanval of beroerte verminderen.