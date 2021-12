Drama in Oostenrijk: jongetje van twee doodgevroren voor ouderlijk huis

Een ongelooflijke tragedie heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag afgespeeld in het kleine stadje Vorderweissenbach in Oostenrijk: een tweejarig kindje is daar doodgevroren voor zijn ouderlijk huis. Moeder en vader waren bij de buren met de babyfoon, maar hadden niet door dat hun zoontje uit huis was ontsnapt. Dat meldt Kronen Zeitung, een dagblad uit Oostenrijk.