Kobe Ilsen (39) en Sara (33) verwachten een kindje

Twee jaar geleden sloeg de vonk over, een jaar geleden kwam er een ring aan te pas, en nu volgt er nieuw leven. Het koppel deelde het nieuws zelf op Instagram, met een foto en een filmpje waarin ze de blije reacties van vrienden filmden.

Voor Kobe Ilsen en Sara Vermassen kan het jaar niet mooier eindigen. Ze kochten een huis, waren bezig met de verbouwing. En dat er daarin ook rekening werd gehouden met een kleintje, daar waren ze al langer openhartig over. Dat zei Kobe Ilsen nog in februari in een interview met deze krant.

“Waarom zou ik het niet zeggen? Ik ben bijna 40, ik heb de vrouw van mijn leven gevonden”, zei hij. “Ik ben een mens, net zoals de acht miljard andere mensen op deze aardbol. We zijn geprogrammeerd om kinderen te maken en ik ben daar geen uitzondering op. Waarom zou ik dat dan niet ­zeggen als een journalist me vraagt wat de volgende stap is nu we samen een huis hebben gekocht? Ik kom elke avond ongevraagd de huis­kamer binnen, dan is het maar een kleintje om iets van mij te laten zien.”

Hij vertelde ook over zijn eigen vader, die zijn gezin in de steek liet toen Kobe en zijn broer nog heel klein waren. “Ik zou het een grote eer vinden en een overwinning op mijn verleden, mijn trauma, om het vaderschap wél te doen zoals het hoort. Maar het heeft toch vooral te maken met de liefde. Dat is iets geks. Een oerkracht die ontwaakt.”

Dat Sara er alle vertrouwen in heeft, liet ze optekenen in een interview met TV-Familie, in april. “Kobe en ik willen samen kinderen”, zei ze. “Ik twijfel er niet aan dat hij een fantastische papa wordt. Hij gaat ook dát met volle toewijding doen. Hij zal dé perfecte papa willen zijn. Ja, zo ken ik Kobe.”