Spelers Premier League denken aan een staking (die er nooit zal komen)

Een drukke kerstkalender en de voortdurende dreiging van Covid zorgt voor onrust in de hoofden van de spelers van de Premier League. In die mate dat ze denken aan een staking. “Die zal er niet komen”, zegt City-coach Pep Guardiola maar hij begrijpt het ongenoegen van de spelers.

Het was Liverpool-kapitein Jordan Henderson die eerder deze week de kat de bel aanbond in een interview met BBC Sport. Henderson zei openlijk dat hij zich zorgen maakte over het welzijn van de spelers en dat dit onderwerp nooit ernstig werd genomen.

Henderson deed zijn uitspraak nadat de clubs uit de Premier League - werkgever van de spelers - hadden besloten om het drukke kerstprogramma ten volle af te werken, ondanks een stijgend aantal Covid-gevallen. En dat zint de spelers niet. Misschien is een staking de enige manier om aandacht te krijgen, dacht City-coach Pep Guardiola luidop tijdens een persmeeting op donderdag. “Moeten spelers en wij, de managers, tot actie overgaan omdat onze woorden niet volstaan?”, vroeg de Spanjaard zich luidop af.

Jordan Henderson. — © ISOPIX

Of die actie kon uitmonden in een staking? Guardiola denkt van niet. “Simpelweg omdat we willen spelen. Wij willen de mensen blij maken door te spelen op 26, 27, 29 en 31 december, en op 1 januari. Want dat is wat we graag doen. Ik zeg dus niet dat er een reden is om te staken.”

Spelersvakbond

Toch blijkt ook de spelersvakbond zich te roeren. Maheta Molango, voorzitter van Professional Footballers Association, liet horen dat dit onderwerp niet zomaar onder de mat kan worden geveegd.

”Ik heb hierover met meerdere spelers gesproken en kan iedereen verzekeren dat de gevoelens diep zitten. Maar spelers laten zich nog niet horen omdat ze er serieus over willen nadenken. Wij, als vakbond, kunnen voor een gemeenschappelijk standpunt zorgen en dat versterkt onze positie. Het is nu aan hen die aan de macht staan om onze verzuchtingen ernstig te nemen. Zij moeten luisteren en in discussie gaan met de spelers. Dit kunnen we niet zomaar opnieuw laten voorbijgaan.”

Pep Guardiola. — © ISOPIX

Toch zou de English Football League (EFL) niet geneigd zijn om aanpassingen door te voeren. Een voorstel om de halve finale van de Carabao Cup in een wedstrijd af te werken is al afgevoerd omdat het een verlies van om en bij de 20 miljoen Pond zou opleveren.

Covid

Maar het is niet alleen de drukke kalender die voor oprispingen zorgt. Ook het oplopend aantal Covid-gevallen zorgt voor spanningen. Vorige week testten maar liefst negentig spelers positief en werden zes wedstrijden uitgesteld. Ook twee wedstrijden die voor komende zondag gepland stonden - Liverpool-Leeds en Wolverhampton-Watford - zijn reeds geannuleerd. Everton-manager Rafa Benitez begrijpt niet waarom de wedstrijd van zijn team niet gecanceld is. “Ik denk niet dat mensen begrijpen hoe intens deze periode voor ons, de spelers, is”, aldus Liverpool-kapitein Henderson. “Voetbal is alles voor ons en wij willen elke wedstrijd op ons best zijn. In deze periode lukt dat simpelweg niet. We gaan proberen om druk uit te oefenen in de hoop dat er iets verandert maar momenteel hebben we het gevoel dat we niet het respect krijgen dat we verdienen. Er is niemand die opstaat en durft zeggen dat onze huidige situatie niet goed is voor het welzijn van de spelers.”

Pep Lijnders, assistent-coach van Liverpool, noemde het wedstrijdschema absurd en Chelsea-manager Thomas Tuchel zei dat hij ‘grote risico’s’ moest nemen met de fitheid van zijn spelers.