Na bier verkoopt Queen Elizabeth nu ook haar eigen prosecco (voor een stevig prijsje)

Koningin Elizabeth II van Engeland heeft net op tijd voor Kerstmis haar eigen prosecco uitgebracht. De miniflesjes worden op haar landgoed Sandringham House verkocht. Omwille van de coronamaatregelen zal ze de feestdagen echter doorbrengen in Windsor Castle en niet in Sandringham.

De 95-jarige koningin bevestigde deze week dat ze tijdens de feestdagen in Windsor Castle zal verblijven. Het is de eerste keer in dertig jaar tijd dat ze niet afreist naar haar landgoed in Norfolk. Traditioneel komt de familie immers samen in Sandringham, het landgoed van de koninklijke familie, maar omwille van het stijgende aantal coronabesmettingen besloot ze het dit jaar anders te doen. Familieleden zullen haar wel in Windsor Castle komen bezoeken.

Eén flesje Sandringham Prosecco bevat 200 ml, net genoeg voor één glas, en kost zo’n 15 pond (of 17,79 euro). De koningin verkoopt haar prosecco in haar souvenirwinkeltje in Sandringham House. De prosecco werd in Italië gemaakt en heeft een alcoholpercentage van 11%. Koningin Elizabeth II lanceerde onlangs ook haar eigen bier, dat gemaakt is van planten en gerst afkomstig van haar landgoed. Voor de productie wordt ook water uit een nabijgelegen bron gebruikt.

Het bier en de prosecco dienen vooral voor de verkoop, op doktersadvies drinkt de Queen immers enkel nog bij speciale gelegenheden. Tijdens de feestdagen zal ze hoogstwaarschijnlijk toch wel van een glas Sandringham Prosecco kunnen genieten.