Stephen Curry schittert alweer voor Golden State tegen Memphis: 46 punten, 8 driepunters

Golden State Warriors boekte donderdagavond in de NBA een 113-104 overwinning tegen Memphis Grizzlies. Bij de thuisploeg was Stephen Curry andermaal de grote man met 46 punten, waaronder acht driepunters.

Tweevoudig MVP Curry lukte zijn op een na hoogste score van het seizoen. Vorige maand tekende hij tegen Atlanta voor 50 punten. Voor Golden State was het de 26ste zege van het seizoen in 32 wedstrijden. De Warriors staan daarmee tweede in de tussenstand van de Western Conference. Phoenix voert het klassement aan. De Suns zetten onder aanvoering van Devin Booker (30 punten, 7 assists en 7 rebounds) Oklahoma City Thunder opzij met 113-101. Phoenix telt evenveel zeges als Golden State maar verloor een keer minder (5).

LeBron James ging met zijn Los Angeles Lakers op eigen terrein onderuit tegen San Antonio Spurs. Ondanks 36 punten van LBJ en 30 punten van Russell Westbrook trokken de bezoekers in het Staples Center aan het langste eind met 110-138. Keita Bates-Diop was met 30 punten de meest efficiënte bezoeker.