Brits onderzoek naar racisme van Belgische scheidsrechtersbaas: was er sprake van doofpotoperatie?

Het Britse nieuwsmedium Inews maakte meer details bekend over het onderzoek naar David Elleray, die onder meer baas is van onze Belgische refs als voorzitter van het Professional Refereeing Board.

Het onderzoek is in handen van een onafhankelijk advocatenbureau, aangezocht door de Engelse voetbalbond FA, en zal in januari starten, zo meldt Inews. De 67-jarige Elleray legt zijn functie als voorzitter van de Engelse scheidsrechterscommissie sowieso neer op het einde van het seizoen. De Belgische voetbalbond wil de zaak eerst intern bekijken voor ze een standpunt inneemt.

De zaak gaat terug naar beschuldigingen tegen Elleray in 2014. Op een conferentie voor scheidsrechters in 2014 zou Elleray tegen een werknemer van de Engelse bond met donkere huidskleur gezegd hebben: “Je ziet er nogal gebruind uit. Ben je in een koolmijn geweest?” Volgens een klokkenluider zou er nadien sprake geweest zijn van een doofpotoperatie, iets wat de Engelse bond ontkende. Maar intussen zouden er nieuwe belastende getuigenissen opgedoken zijn. “Ref Support UK”, een organisatie die scheidsrechters ondersteunt, heeft die aan de Engelse bond overgemaakt.