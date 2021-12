Vlaanderen wil lijmvallen verbieden

Vlaanderen wil het gebruik van lijmvallen voor dieren verbieden. Het is de bedoeling om het verbod op te nemen in de Dierenwelzijnscodex die in 2022 wordt verwacht.

Een lijmval is een houten, plastieken of kartonnen plaatje dat bedekt is met een laag stevig klevende lijm. Het wordt vooral gebruikt om ratten en muizen te vangen, maar in de praktijk komen ook heel wat andere dieren onbedoeld vast te zitten in de lijm. Onder meer vogels, vleermuizen of andere kleine zoogdieren sterven zo een langzame en pijnlijke dood, zo meldt Vogelbescherming Vlaanderen.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft vorige week in de commissie Dierenwelzijn aangegeven dat er werk zal worden gemaakt van een verbod op die vallen. “Op regelgevend vlak wil ik het gebruik van lijmvallen inderdaad verbieden”, stelde hij. “Ik zou dat graag integreren in de Vlaamse Dierenwelzijnscodex, die we hopelijk volgend jaar zullen kunnen bespreken in deze commissie.” Juridisch moet wel nog worden uitgezocht of Vlaanderen ook bevoegd is om een verbod op de verkoop, en dus niet enkel op het gebruik, op te leggen.

Vogelbescherming Vlaanderen noemt het engagement van de minister “een stap in de goede richting”. “Uiteindelijk streeft Vogelbescherming Vlaanderen naar een algemeen verbod op niet-selectieve lijmvallen, dus ook op de verkoop ervan.”