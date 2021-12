Als het weer geen roet in het eten strooit, gaat de James Webb Space Telescope (JWST) aan de vooravond van kerst de ruimte in. Het is de officieuze opvolger van de Hubble-ruimtetelescoop, al zijn er belangrijke verschillen. “Zeker is dat JWST een revolutie gaat teweegbrengen in onze kennis over hoe het universum ontstaan is.”