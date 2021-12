Er kan nóg een jas bij: deze fashionista was volgens jou best geklede Limburger deze maand

We hebben een winnaar! Afgelopen week kon je via onze poll op hbvl.be mee bepalen wie van drie kandidaten de titel van best geklede Limburger van december verdient. De nummer één wist meer dan 50 procent van de stemmen te veroveren, en wint een shoppingbudget van 200 euro.

© Anja Blevi

Kelly Caubergs (39), gezondheidscoach uit Helchteren en fervente jassenverzamelaar, kaapte de meeste stemmen weg afgelopen week. “Ik heb echt een zwak voor jassen”, vertelde ze onze fotografe toen die haar enkele weken geleden spotte in Hasselt. “Zelfs mijn vriendinnen briefen me als ze een speciale jas zien. Maar meestal hangt hij dan al lang tussen de 40 stuks in mijn kast.” (lacht) Daar kan dus makkelijk nog eentje bij: Kelly wint namelijk een shoppingbudget van 200 euro van de stad Hasselt.

Ook vier lezers die afgelopen week hun stem uitbrachten, worden uitgeloot en ontvangen zo’n shoppingbon. Ze worden per mail gecontacteerd door onze redactie.

De poll is een vervolg op de populaire ‘streetstyle’-rubriek in Billie, het weekend- en lifestylemagazine van Het Belang van Limburg. Daarin spotten onze fotografen elke week een knappe outfit in het Limburgse straatbeeld. Bekijk hier alle outfits uit onze streetstyle-rubriek.

Met dank aan de stad Hasselt.

ansm