Precies op tijd: Hasseltse lanceert knutselbox om vakantie met je kids door te komen

© Congé Bricolé

Even niet naar de bioscoop, gaan bowlen of het theater: dat wordt voor veel jonge ouders even improviseren deze kerstvakantie. Daar vond de Hasseltse Line Vanvoorden wat op: ze lanceert een knutselkoffer voor kinderen van 3 tot 6 jaar oud, en hun (groot)ouders. De koffer bevat een geïllustreerd stappenplan, sjablonen, knutselmateriaal en tips om de vakantie creatief in te vullen. Bedenker Line Vanvoorden: “Elke schoolvakantie creëren we een andere doos. Deze keer is dat de winterknutselbox met een fotochallenge, een sensorische activiteit om zelf sneeuw te maken en een schaduwtheater, waarbij ook de verpakkingsdoos gebruikt wordt. Voor meer tips kunnen ouders en grootouders ook terecht op onze social media. Daar delen we elke week eenvoudige tips om snel creatief aan de slag te gaan met de kinderen.”

Line Vanvoorden is zelf een creatieveling: ze is freelance visual merchandiser voor winkels als Juttu en A.S.Adventure, waar ze de winkelopstelling en etalages ontwerpt.

De winterbox van Congé Bricolé kan je online bestellen via de website en kost 30 euro. Al het materiaal, buiten enkele basics zoals stiften of een schaar, zit erin.

www.congebricole.com

Instagram: @congébricolé

Isabelle Ignoul