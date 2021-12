Kerstcadeautjes en een spannende finale: dit was de laatste aflevering van ‘De slimste mens’

De slimste mens ter wereld:

Intensivist Geert Meyfroidt.

De leukste quotes:

Erik Van Looy: “Wat vertelde Elodie over James tijdens hun tocht over de oceaan?

Jeroom: “Het was heel plezant. In het begin was iedereen een beetje misselijk, maar dan heeft James wat meer kleren aangetrokken en toen ging het beter.”

***

Van Looy: “Wie gaat er winnen vanavond?”

Jeroom: “Het is een beetje zoals in de Formule 1. We hebben hier topkandidaten en misschien, met een beetje hulp van de jury, gaat er een Nederlander winnen.”

***

Jeroom: “Elodie zei dat James een zeekomkommer had gevangen en vier dagen zijn kajuit niet uit is geweest.”

***

Van Looy: “Zouden jullie mensenleer dragen?”

Jeroom: “Dat is nog niet zo’n slecht idee. Bij mijn besnijdenis heb ik van mijn eigen voorhuid een mooi lederen salon laten maken.”

***

De kerstman komt langs en vraagt Erik: “Mag ik u verzoeken niet meer zo hinnikend te lachen? Rendieren worden daar heel bronstig van.”

***

Van Looy: “Kerstman, u woont toch in Finland, niet ? Mag ik eens langskomen?”

Kerstman: “Ja, liefst met Kerstmis, dan ben ik er niet.”

***

Van Looy: “Jeroom, heb je al een cadeautje voor je zoontje Remus?”

Jeroom: “Die is heel erg aan het zagen voor een puppy. We gaan voor een keer een uitzondering maken want normaal eten we die avond altijd kalkoen.”

***

Arjen Lubach: “Ik heb wel zeven kerstbomen thuis. Alleszins heel veel.”

James Cooke: “Heb jij een kasteel?”

Lubach: “Nee, een heel fanatieke vriendin.”

***

Erik Van Looy draagt meteen het cadeautje van Merol. — © play4

Van Looy: “Kijken jullie naar Koreaanse series?”

Jeroom: “Squid game heb ik niet echt gevolgd, maar Remus is zot van Samsung & Gert.”

Het mooiste moment:

Merol heeft een cadeautje meegebracht voor Erik Van Looy: een stropdas met verschillende foto’s van zichzelf er op. “Heel veel dank Merol”, zegt Van Looy. Waarop hij de das rond zijn hoofd knoopt en zegt: “Het is toch zo dat je dit draagt, he?”

‘t Is gebeurd: dit is De Slimste Mens ter Wereld!

Geerts eerste reactie: “Hoop dat mijn kinderen, ouders en vriendin trots zijn!”

Merols eerste reactie: “Ga de pijn wegdrinken met veel champagne!”