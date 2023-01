Yorbe Vertessen, de Belgische eindejaarssensatie in de Eredivisie: “Eén tip van Luc Nilis, en plots vlogen alle ballen binnen”

Zelden was de naam van een interviewlocatie zo toepasselijk. Al sinds zijn negende loopt Yorbe Vertessen (20) rond op De Herdgang, het oefencomplex van PSV. En of het dit seizoen herd gaat voor de jonge Belg. Met zes goals is hij topschutter bij de leider in de Eredivisie. Tijd voor een uitgebreide kennismaking. “Ik word hier al vergeleken met Dries Mertens.”

Bijna doelman geworden

Vertessen maakt dezer dagen furore bij PSV, maar net zo goed had hij in doel kunnen staan bij Rillaar Sport. “Dat is de club waar het voor mij is begonnen”, vertelt hij. “Ik speelde in een ploegje samen met mijn broer, dat werd getraind door onze papa. Alleen wilde ik op die leeftijd altijd in doel staan. We gingen geregeld kijken naar de wedstrijden van de eerste ploeg en als we tussendoor wat met de bal speelden, was ik altijd degene die wilde keepen. Maar voetballen lag mij toch iets beter, zo is gebleken. (lacht) Ik denk dat ik mag zeggen dat ik op die leeftijd al vrij snel was en behoorlijk wat balgevoel had. Als ik mijn ouders mag geloven, stak ik er op die leeftijd al bovenuit, zelfs tussen jongens die twee jaar ouder waren.” Al snel werd Vertessen gescout en mocht hij samen met broer Arne de overstap maken naar Westerlo. Amper negen was hij toen PSV hem daar op het spoor kwam. “Ik denk dat ze mij hebben opgemerkt op een of ander toernooitje”, herinnert Vertessen zich. “Na één testtraining mocht ik al op gesprek komen. Van Belgische topclubs was er in die periode geen interesse. PSV was er echt heel snel bij. En tegen zo’n mooie club zeg je geen nee.”

Vergeleken met Dries Mertens

PSV en Belgen: het is al vaker een succesverhaal gebleken. Van Eric Gerets over Luc Nilis en Marc Degryse tot Timmy Simons en Dries Mertens. “Geen slecht rijtje om in terecht te komen, hé”, glimlacht Vertessen. “De laatst tijd word ik weleens vergeleken met Dries Mertens. Hij is niet de grootste, heeft ook een goeie actie in de voeten en maakt makkelijk een goal. Ik snap de vergelijking dus wel. Nu is het ook geen slechte speler om mee vergeleken te worden.” (lacht)

Nog een gelijkenis: Mertens werd in zijn beginperiode bij de Rode Duivels vaak als supersub gezien. Bij PSV maakte Vertessen de afgelopen maanden liefst vier van zijn zes Eredivisiegoals als invaller. “Ik val vaak in, ja”, grijnst hij. “Of ik bang ben om daardoor als supersub gezien te worden? Onbewust ben je daar soms misschien mee bezig. Ik heb ook nog niet de status om een basisplaats op te eisen. Daar zelf met de coach over gaan praten, vind ik moeilijk. Misschien ben ik daar soms nog iets te lief voor. De coach komt wel af en toe naar mij om uit te leggen waarom hij nog niet voor mij kiest. Maar als ik stappen blijf zetten, geloof ik wel dat ik in staat moet zijn om bij PSV een basisplaats te versieren.”

© Kris Van Exel

Geen makelaar, wel een mental coach

Opvallend: Vertessen wordt niet begeleid door een makelaar. “Een bewuste keuze”, zegt hij. “Ik heb in het verleden een slechte ervaring gehad met een makelaar. Verder wil ik daar niet te veel over zeggen. Ik word wel bijgestaan door Cresta, een advocatenkantoor.”

Ook wordt Vertessen geholpen door een mental coach. “Niet meteen iemand met wie ik wekelijks praat, maar wel op de momenten waarop ik het nodig acht.” Ondanks zijn jonge leeftijd, heeft hij al wel wat tegenslagen moeten verwerken. Tussen zijn zeventiende en negentiende werd de ontwikkeling van Vertessen afgeremd door blessureleed. “Voortdurend had ik last van scheurtjes en verrekkingen, vooral in mijn hamstrings. Ik denk dat dat kwam doordat ik in die periode een stevige groeischeut heb gekregen. Zeker zeven of acht keer na elkaar ben ik hervallen. Elke keer die terugslag: mentaal was dat heel zwaar. Ondertussen is het beter, maar in die periode was ik voortdurend bang om opnieuw geblesseerd te geraken. Soms schoot het zelfs in mijn bil terwijl ik niet eens op volle snelheid was. Heel frustrerend.”

Luc Nilis als mentor

Dat de ballen dezer dagen zo vlotjes binnen vliegen, hoeft niet te verrassen. De afgelopen jaren kreeg Vertessen de kneepjes van het vak geleerd door ex-wereldspitsen als Ruud van Nistelrooij en Luc Nilis. “Luc was assistent-trainer toen ik bij de U17 van PSV speelde”, vertelt Vertessen. “Hij was toen veel persoonlijk met mij bezig en daar heb ik ontzettend veel van opgestoken. Tijdens de trainingen sprak hij mij geregeld aan om uit te leggen wat ik in die situatie anders had kunnen doen. Wat mij altijd zal bijblijven, zijn de trainingen één op één met hem. Luc had een bepaalde techniek: altijd naar de bal blijven kijken. Als je te veel op het doel focust, ga je onbewust achteroverleunen en vliegen alle ballen over. In je onderbewustzijn weet je toch waar de goal staat, zei hij altijd. Na een tijdje had ik de techniek van Luc onder de knie en plots vlogen er vier à vijf ballen na elkaar los in de kruising. Ik dacht echt: wat is hier aan het gebeuren? (lacht) Na mijn twee goals afgelopen weekend vertelde ik op de Nederlandse tv over de tips van Luc. Daarna stuurde hij me een berichtje om me te bedanken. Een zalige mens om mee samen te werken. Hij is net als ik een vrij rustig type. Het klikte echt tussen ons.”

© Kris Van Exel

Géén relatie met Lotte Vanwezemael

Hij pikt al eens een opname van Dancing with the stars mee, zij kwam al eens naar een wedstrijd van PSV kijken. De afgelopen maanden hadden de roddelblaadjes een stevige kluif aan een vermeende relatie tussen Vertessen en seksuologe Lotte Vanwezemael (29), ook bekend als Seksuolotte van radiozender MNM. “Maar we zijn gewoon vrienden”, verduidelijkt de aanvaller van PSV. “Haar stiefbroer is een grote PSV-fan. Samen zijn ze eens naar een wedstrijd komen kijken en toen heeft Lotte mij een berichtje gestuurd, zijn we beginnen praten en is daar een vriendschap uit gebloeid. Meer dan dat is het niet. Ik heb de geruchten de afgelopen maanden ook zien passeren. (zucht) Ik vind het altijd een beetje jammer als er dingen worden geschreven die totaal niet waar zijn. De mensen weten vaak niet hoe het juist in elkaar zit. Zolang we dat zelf maar weten, zeker?”

Topschutter op het EK

Vertessen doet het dezer dagen goed bij PSV, maar ook bij de KBVB weten ze wat hij kan. In 2018 schopte hij het met de nationale U17 nog tot de halve finales op het EK. Met vier goals kroonde Vertessen zich zelfs tot topschutter. In september van dit jaar werd hij een eerste keer opgeroepen voor de nationale beloftenploeg van Jacky Mathijssen en scoorde Vertessen meteen bij zijn debuut. De Rode Duivels lijken een logische volgende stap. “Ik las in de media dat ik misschien kans maak op een selectie, maar zelf ben ik daar niet te veel mee bezig”, zegt hij. “Die stage in maart kan interessant zijn, maar het is niet dat ik al contact heb gehad met Roberto Martinez. Hij komt weleens ‘hallo’ zeggen in de kleedkamer van de beloften en vraagt dan hoe het gaat. Maar een gesprek zou ik dat niet noemen. (lacht) Waar ik het beste tot mijn recht zou komen bij de Rode Duivels? De positie net achter de aanvaller zou mij wel liggen, denk ik. Om echt in de spits te spelen, ben ik niet balvast genoeg. Dan ben ik beter als ik vanop de flank kan komen.”