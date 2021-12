Nu al verwarring over ‘The masked singer’: zijn er twee Robots?

De Robot die u in onze krant zag, is geel. Op andere promotiefoto’s van ‘The masked singer’ staat echter een blauw exemplaar. — © vtm

Mysterie, het is een van de beproefde ingrediënten van ‘The masked singer’. En hoewel het tweede seizoen nog van start moet gaan, wordt de reclamecampagne al nauwlettend in het oog gehouden. Zo merkten enkele kijkers iets geks op aan een van de drie reeds geloste figuren. Robot lijkt immers over verschillende outfits te beschikken: in sommige promotiefoto’s is hij geel, in andere blauw.