Bodycam toont hoe twee baby’s na tornado levend vanonder het puin worden gehaald

In een aangrijpende video is te zien hoe reddingswerkers twee baby’s levend uit het puin halen in Hopkins County, Kentucky. Anderhalve week geleden zag een vrouw een tornado naderen, waarop ze haar kleinkinderen in een met lakens volgepropte badkuip in veiligheid probeerde te brengen. Het mocht niet baten: de storm rukte de badkuip uit het huis en de baby’s raakten bedolven onder het puin. Reddingswerkers konden de twee baby’s gelukkig zonder ernstige verwondingen enkele meters van de woning terugvinden.