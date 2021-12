Kat Kerkhofs zorgt voor uniek trio in ‘Dancing with the stars’: “Ik zeg niet dat elke zwangere vrouw dit kan of moet kunnen”

Een buikje hoeft een mens er niet van te weerhouden om zijn kans te wagen op de dansvloer. Dan gaat het niet over Gert Verhulst, maar over zijn co-presentatrice Kat Kerkhofs (33) in Dancing with the stars. Kerkhofs is ondertussen zes en een halve maand zwanger, maar danst gewoon mee in twee speciale edities van het dansprogramma. En of Dries het nu leuk vindt of niet: dit jaar is haar danspartner wél hetero.