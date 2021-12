Advocaat van familie Julie Van Espen: “Het was opvallend dat hij niets zei na het pleidooi”

Horde één – de levenslange opsluiting van moordenaar en serieverkrachter Steve Bakelmans – is genomen. Horde twee – zorgen dat seksuele delinquenten in onze maatschappij veel vroeger gedetecteerd, behandeld én opgevolgd worden – blijft de missie van de familie van Julie Van Espen. “Het is een verschrikkelijke gedachte dat sommige gevaarlijke individuen onbehandelbaar zijn”, zegt hun advocaat John Maes (53).