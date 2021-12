STVV moet Konaté missen tijdens Afrika Cup

STVV mag de laatste weken dan wel slabakken, de goede prestaties van Mory Konaté zijn de Guinese bondscoach Kaba Diawara duidelijk niet ontgaan. De gewezen spits van onder meer Arsenal en PSG voegde Konaté toe aan zijn selectie voor de Afrika Cup, waar de Kanarie op zijn 28ste mogelijks zijn debuut zal maken voor de nationale ploeg.

Zijn oproeping voor het Afrikaanse landentornooi betekent dat Konaté er niet bij zal zijn tijdens de winterstage van de Kanaries, van 3 tot 9 januari in het Spaanse San Pedro del Pinatar. Ook al zeker in de competitiewedstrijd in en tegen Club Brugge op 15 januari zal coach Bernd Hollerbach geen beroep kunnen doen op zijn sterkhouder. Mogelijk komen daar nog meer duels bij, afhankelijk van hoe goed het Guinee vergaat in Kameroen.

Guinee is het huidig nummer 81 op de FIFA-ranking en staat voor haar dertiende deelname aan de Afrika Cup. Het beste resultaat is een tweede plaats in 1976. Op deze editie die duurt van 9 januari tot 6 februari werd het land in groep B ondergebracht. Daar komt het Senegal, Zimbabwe en Malawi tegen. Op 10 januari speelt Guinee haar eerste poulewedstrijd tegen Malawi, op 18 januari de laatste tegen Zimbabwe. Tussendoor is Senegal de tegenstander op 14 januari. De eerste twee uit elke poule stoten door naar de volgende ronde.

Op zijn positie als verdedigende middenvelder zal Konaté de stevige concurrentiestrijd moeten aangaan met Naby Keita (Liverpool), Ilaix Moriba (Leipzig), Mamadou Kane (Baku), Amadou Diawara (AS Roma) en Ibrahima Cissé (Seraing). (pivan)