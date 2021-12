DNA op lepel leidt speurders naar verdachte van granaataanslag in Antwerpen

Een 21-jarige jongeman is opgepakt voor een granaataanslag in maart in de Sterlingerstraat in Borgerhout. Zijn DNA zat op de lepel van de gebruikte granaat.

Een luide knal wekte op 26 maart de bewoners van de Sterlingerstraat in Borgerhout. Het explosief, een handgranaat zou blijken, was onder een geparkeerde auto gegooid. Het bleek gericht tegen een zekere ‘Mounir’. De ramen van zijn ouderlijke woning gingen aan diggelen, ook bij buren sneuvelden ruiten. Dat hij het doelwit was, werd duidelijk door een boodschap die achtergelaten werd op een aanpalende garagepoort. ‘Mounir informant’, werd daar op aangebracht.

Het labo kon ter plaatse de lepel van de gebruikte granaat aantreffen. Die vondst leidde nu, negen maanden later, tot de arrestatie van een verdachte. “Het DNA van een 21-jarige man werd teruggevonden op de lepel van de gebruikte granaat”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. De verdachte was dus al gekend bij justitie waardoor zijn DNA in een databank zat.

De jongeman uit Borgerhout werd woensdagnamiddag opgepakt door de Federale Gerechtelijke Politie, hij werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Hij is aangehouden voor opzettelijke vernieling door ontploffing bij nacht en voor lidmaatschap aan een criminele organisatie”, zegt Aerts. Volgende week verschijnt de verdachte voor de raadkamer.

© rr

sare