James Franco bekent dat hij seks had met studentes: “Het gaf hem een kick”

Hij had alles om een topacteur te worden, de nieuwe James Dean werd zelfs al gezegd. Vandaag komt James Franco (43) amper nog aan de bak. Zijn carrière werd gefnuikt door zijn ontembaar libido. Na klachten over misbruik passeren regisseurs hem voor nieuwe grote rollen. Nu heeft hij voor het eerst ook openlijk toegegeven dat hij met een seksverslaving kampte en seks had met jonge actrices die bij he in opleiding waren.

De Amerikaans acteur, regisseur en producer werd in 2001 uitgeroepen tot meest veelbelovend acteur en reeg sindsdien de filmrollen aan elkaar. Van de Planet of the Apes tot 127 Hours . Het leverde hem twee Golden Globe Awards op en een nominatie voor de Oscars.

Hollywood lag aan zijn voeten. Maar hij heeft het zelf verknoeid. “Hij liep zijn pik te veel achterna”, zegt iemand uit zijn entourage.

Voor hij de acteerschool Playhouse West Studio 4 opende, gaf Fanco les aan Playhouse West in Hollywood, waar hij zelf ook school liep. Met zijn charisma was hij een toonbeeld voor de jonge aankomende acteurs en actrices. Hij beloofde hen grote rollen. Maar hij kon hen ook kraken, zei hij, en moest er geen tekening bij maken wat hij bedoelde.

“Soms moesten we gewoon ook onze T-shirts uittrekken en in blote borsten lopen tijdens onze opleiding. Als we weigerden, liep hij kwaad weg en zouden we de gevolgen wel zien”, getuigt Katie Ryan vandaag.

“We waren aanstormende talenten. We moesten het vak nog leren. Dit hoorde daar bij”, zo liet hij ons geloven. Dus stemden we uiteindelijk toch altijd toe wanneer hij seks wilde. Soms moesten we ook naakt of topless acteren, ook al stond dat nergens in het script vermeld. Het was zijn ingeving van het moment. Het gaf hem duidelijk een kick”, zegt een ander slachtoffer.

Intiem voor de camera

In 2018 durfden vijf studenten het uiteindelijk aan om een klacht in te dienen. Tot een proces kwam het nooit. Met twee sloot hij wel een minnelijke schikking van 2,2 miljoen dollar.

© REUTERS

Sarah Tither-Kaplan getuigt over een orgiescène met Franco en enkele andere jonge studentes die ze in hun opleiding moesten spelen. “We hadden een speciale beschermende plasticfolie over onze vagina, wat vaak gebeurt. Maar voor hij orale seks had met elk van ons, trok hij de folie er af en gooide hem weg. “We moesten er van genieten, zo kon het beter in beeld worden gebracht”, zei hij.

De beelden die gemaakt werden, waren studiemateriaal en zouden nooit aan het publiek getoond worden. Maar Franco sloot achter de rug van zijn studenten een deal met een digitaal productiehuis en verkocht de beelden van zijn “masterclass sex scènes” waar studentes leerden om intiem te zijn voor de camera. “Gevolg is dat er nu compromitterende beelden van mij circuleren waar ik zeker niet trots op ben”, zegt de 26-jarige Sarah Tither-Kaplan.

In een pas verschenen aflevering van The Jess Cagle podcast slaat Franco mea culpa. “Ja ik heb geslapen met enkele van mijn studentes. En dat was verkeerd”, zegt hij. Eerder heeft hij altijd alles met klem ontkend. “ Ik dacht toen dat het met wederzijdse toestemming was. Ik was toen niet helder in mijn hoofd, was seksverslaafd”, zegt hij. Maar echte excuses naar zijn vroegere studentes kwamen er niet.