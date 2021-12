Atletiekfederatie grijpt in bij ontwikkeling van ‘superspikes’: maximale zooldikte vanaf november 2024

De Nike Dragonfly is één van “superspikes” die voor de nodige controverse zorgt in atletiekmiddens

De internationale atletiekfederatie World Athletics voert vanaf november 2024 een maximale zooldikte van 20 mm in voor atletiekschoenen (‘spikes’). Het gaat om een uniforme maatregel, die voor alle wedstrijden zal gelden, zo werd donderdag bekendgemaakt.

In de huidige bepalingen mag de dikte van de zool 20 tot 25 mm zijn, afhankelijk van het evenement. In wegwedstrijden kan de toegestane zooldikte oplopen tot 40 mm.

World Athletics heeft bewust voor een lange invoeringstermijn besloten, tot na de Zomerspelen van Parijs 2024, om de schoenenfabrikanten de tijd te geven om de productie aan de nieuwe regelgeving aan te passen. Deze concerns hebben volgens de atletiekfederatie flinke investeringen gedaan in de ontwikkeling en productie van atletiekschoenen met een zooldikte tussen 20 en 25 mm. De fabrikanten kunnen zich nu gaan voorbereiden op de nieuwe regels.

Schoentechnologie staat in de atletiek al enige tijd ter discussie, omdat records dankzij nieuwe toepassingen, meestal met revolutionaire carbonplaten en foamlagen, veelvuldig sneuvelen. World Athletics wil vernieuwingen in het materiaal niet per se tegenhouden, maar wel voorkomen dat atleten een oneerlijk voordeel verkrijgen dankzij hun schoeisel. Vandaar de strengere en uniforme regels vanaf november 2024.