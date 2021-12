Wim Lybaert schrijft in kasteel van Heks boek over moestuinen. — © TV Limburg

Heers

Televisiemaker Wim Lybaert woont in Brugge, maar twee dagen per week brengt hij door in Heks, een deelgemeente van Heers. Een jaar lang trok hij zich daar terug om aan een nieuw moestuinboek te schrijven. De moestuin van het kasteel van Heks dient als inspiratiebron. Het boek is een soort handboek voor beginnende en gevorderde moestuiniers. Lybaert legt in het boek ook uit hoe moestuinieren je een beter mens kan maken.