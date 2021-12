President Biden verbiedt import van Chinese producten gemaakt door Oeigoeren

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een wet ondertekend die de import van tal van producten uit de Chinese regio Xinjiang verbiedt. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat de goederen niet zijn gemaakt via dwangarbeid van de Oeigoerse minderheid. Het gaat om een primeur op handelsgebied.

In de westelijke provincie Xinjiang leven Oeigoeren en andere moslimminderheden die volgens mensenrechtenorganisaties door de Chinese autoriteiten onderdrukt worden. Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoeren, maar Peking ontkent met klem.

Het wetsvoorstel werd eerder deze maand al unaniem goedgekeurd door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Uit Xinjiang komt veel katoen dat in kleding wordt gebruikt. Ook is het een belangrijke regio voor de productie van polysilicium, dat voor zonnepanelen wordt gebruikt.

De goedkeuring was opmerkelijk, want verschillende bedrijven hadden gelobbyed om de wet niet goed te keuren, omdat ze vrezen dat die de bevoorradingsketen – die al zwaar verstoord is door corona – nog meer zou verstoren.